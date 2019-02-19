شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير العدل الأمريكى يتنحى عن منصبه والان نبدء بالتفاصيل
وكان من المتوقع أن يرحل روزنستاين عن المنصب بعد تولى وزير العدل الجديد وليام بار منصبه. وأكد مجلس الشيوخ ترشيح بار الأسبوع الماضى.
وقال المسؤول بالوزارة إن رحيل روزنستاين ليس مرتبطا بالمزاعم المتجددة بأنه كان يدرس ارتداء جهاز تنصت خلال اجتماعاته مع ترامب ويعتزم استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس من منصبه.
وفى مايو 2017 عين روزنستاين المحقق الخاص مولر للتحقيق فى صلات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو. ولا يزال التحقيق مستمرا.
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