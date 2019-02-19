شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. أهالي الجوف في البرية للاستمتاع بالأمطار والثلوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

تداول رواد مواقع التواصل منطقة الجوف مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت بعد ظهر أمس مصحوبةً بزخاتٍ من البرد شملت سكاكا وقارا ودومة الجندل بينما كان النصيب الأكبر منها لصوير وزلوم .

وكعادتها فاضت الشوارع وطفح كيلها؛ ما تسبب بتعطل السير وتطلَّب ذلك تدخل رجال المرور، ولم تمنع التنبيهات التي أطلقها الدفاع المدني الأهالي من الخروج للمناطق البرية لالتقاط الصور وتوثيقها وتناقلها فيما بينهم رغم خطورة ذلك عليهم، معللين ذلك بأن المطر “حديثُ عهدٍ بربه”.



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