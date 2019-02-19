الان تتابع تفاصيل: 424 وظيفة صحية وإدارية في القطاع الخاص بحائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حائل- الخليج 365:

أعلنت غرفة حائل عن توفر 424 وظيفة تخصصية وإدارية في أكثر من 15 مهنة صحية متوفرة بمنطقة حائل و أكثر من 10 تخصصات إدارية وذلك للعمل في القطاع الخاص ضمن مبادرة ملتقى التوظيف.

ومن ضمن شروط القبول : التسجيل بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات ) عبر الرابط: https://www.taqat.sa .

مع الحضور شخصياً لملتقى التوظيف مصطحباً السيرة الذاتية واجتياز احتبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مكان الملتقى: غرفة حائل (البهو الرئيسي) .

للرجال يوم الأحد المقبل بتاريخ 2019/02/24.

للنساء يوم الإثنين المقبل بتاريخ 2019/02/25.