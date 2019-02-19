صحة القنفذة توجه بالتحقيق حول مقطع "المسن المتحرش" بموظفة المستشفى العام

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطعاً لمسن يتحرش بإحدى منسوبات مستشفى القنفذة العام.

وفِي التفاصيل أن بعضاً من منسوبات المستشفى طلبن التصوير مع المسن نظراً لشهرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام المسن بعد التقاطهن للصور بحركة غير أخلاقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي لـ"سبق"، أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

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من Dailymotion

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