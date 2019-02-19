- 1/2
- 2/2
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطعاً لمسن يتحرش بإحدى منسوبات مستشفى القنفذة العام.
وفِي التفاصيل أن بعضاً من منسوبات المستشفى طلبن التصوير مع المسن نظراً لشهرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام المسن بعد التقاطهن للصور بحركة غير أخلاقية.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي لـ"سبق"، أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
أول ممرضة سعودية في محافظة القطيف
من Dailymotion
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر صحة القنفذة توجه بالتحقيق حول مقطع "المسن المتحرش" بموظفة المستشفى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.