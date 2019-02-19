“إس – كلاس” الجديدة ستكون أكبر حجماً وستشهد أحدث تكنولوجيا في “مرسيدس”

: تُعد إس-كلاس أفخر منتج في “مرسيدس-بنز”، إذ تستقبل أحدث ما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا وتصميم وخصائص داخلية. ويعود تاريخ إس-كلاس إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي، ويوجد الجيل السادس الحالي منذ عام 2013، وهو ما يعني أنه آن الآوان لظهور الجيل التالي. ويتوقع خبراء أن تطرح “مرسيدس” الجيل الجديد من إس-كلاس في العام المقبل، وعرض موقع “توب سبيد” مجموعة من الخصائص المتوقعة في النسخة الجديدة مصحوبة بصور تصورية للتصميم الجديد بناء على لقطات “تجسسية” لتجارب تجريها الشركة على السيارة الجديدة. تصميم خارجي أكثر جرأة: يتوقع “توب سبيد” أن تزيد أبعاد السيارة عن النسخة الحالية، مما سيمنحها مظهرا أكثر جرأة، كما ستحصل على إطارات يصل قطرها إلى 20 بوصة، ومصابيح “ليد” وستطرح بأربعة أبواب في كل الفئات. حجم أكبر: إس-كلاس 2020 ستزيد في أبعادها بعض الشيء على الأرجح، وذلك في العرض والطول وأطراف غطاء المحرك وسيحصل الإصدار الجديد على شبك أمامي أكبر بإطارات جديدة للمصابيح. ثلاثة مستويات من القيادة الذاتية! مقصورة السيارة ستشهد عناصر تصميم “أفقية” وأحدث نظم المعلومات والترفيه في “مرسيدس”، كما ستعتمد على لوحة عدادات رقمية، وإضافات من الألومنيوم والخشب وشاشة عرض كبيرة ومساحة داخلية أوسع..، فضلا عن ثلاثة مستويات من القيادة الذاتية. محرك أقوى ووقود أقل: يتوقع “توب سبيد” أن تكون النسخة الجديدة أشد قوة وأقل في استهلاك الوقود، مشيرة إلى أنها ستعتمد على ثلاثة خيارات من المحركات الأول تربو (ست أسطونات)، والثاني تربو أيضا (ثماني أسطوانات)، بينما سيكون الثالث “تربو مزدوج” 12 أسطوانة. ناقل أوتوماتيكي تسع سرعات: ستحصل إس-كلاس على ناقل حركة أوتوماتيكي تسع سرعات بكل الفئات، فضلا عن احتمال طرح نسخة كهربائية بالكامل، كما ستكون أخف وزنا وستستقبل مكونات تعليق قابلة للتعديل ومنصة (شاسيه) جديدة. من 337 ألف ريال: قال “توب سبيد” إنه من المتوقع أن يبدأ سعر إس-كلاس الجديدة 2020 من 90 ألف دولار (نحو 337 ألف ريال)، مشيرا إلى أنه من المرجح إزاحة الستار عنها في معرض فرانكفورت العام المقبل.



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