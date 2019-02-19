“تأكد”.. عين الرقيب عبر الهاتف المحمول على جودة إطارات المركبة

: أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” بأن تطبيق “تأكد” يهدف إلى مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على عدد من الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، على الأجهزة الذكية “الجوّال”، الذي طوّرته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ويعمل التطبيق على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي اعتُمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات. ويتم ذلك من خلال تحميل ذلك التطبيق على الأجهزة الذكية، لمساعدة المستهلك على التحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود، وبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها. ويسمح التطبيق مسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل “المكيفات، والثلاجات، والغسالات”، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، أو الإطارات..، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع “QR” الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصّل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة. وكان تطبيق “تأكد” قد حصل على جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) في الإمارات العام الميلادي الماضي.



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