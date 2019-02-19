وظائف إدارية شاغرة في مجموعة البحري بالرياض

: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات..، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: . محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو ما يعادلها. . أخصائي التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2019م. وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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