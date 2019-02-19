اجتماعي / "تشخيص الطفل التوحدي" حلقة عمل في السيح غداً



السيح 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

يقيم فرع جمعية أسر التوحد بالخرج غداً، حلقة عمل عن كيفية تشخيص الطفل التوحدي واستخدام برنامج لوفاس للتوحديين الناطقين والتواصل البديل لغير الناطقين ، وذلك في مقر الفرع بمدينة السيح.

وتأتي حلقة العمل ضمن المناشط الاجتماعية والتوعوية التي تنظمها الجمعية لتوعية وتثقيف أسر التوحد .

// انتهى //

08:29ت م

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السيح 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسيقيم فرع جمعية أسر التوحد بالخرج غداً، حلقة عمل عن كيفية تشخيص الطفل التوحدي واستخدام برنامج لوفاس للتوحديين الناطقين والتواصل البديل لغير الناطقين ، وذلك في مقر الفرع بمدينة السيح.وتأتي حلقة العمل ضمن المناشط الاجتماعية والتوعوية التي تنظمها الجمعية لتوعية وتثقيف أسر التوحد .// انتهى //08:29ت م0012

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