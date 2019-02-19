شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: إيران ملاذ للإرهابيين والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران ملاذ للإرهابيين وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب.

وأعرب الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد اليوم الاثنين، عن استغرابه من توجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع في الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية مؤخرا.

وصرح الجبير قائلا: "الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكف عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة".

وأضاف الجبير: "مثل هذه الاتهامات غير مستغربة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها".

وأكد أن المملكة وباكستان تواجهان عدة تحديات ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا على أن الإرهاب هو العدو المشترك وأن السعودية وباكستان والولايات المتحدة تعمل لمكافحة هذا الخطر.

كما أوضح أن الرياض تعمل مع باكستان بهدف التوصل إلى تسوية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، وأنها ترغب في حل سلمي للأزمة الأفغانية.