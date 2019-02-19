السعودية | عبدالله آل سلطان عميداً للبحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 38 دقيقة - 8:23 صباحًا, 19 فبراير 2019 م المناطق - الدمام صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي يقضي بتكليف الدكتور/ عبدالله بن سعد علي ال سلطان عسيري بالعمل عميداً لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. صحيفة وجوال “المناطق” تقدم خالص التهنئة لسعادة الدكتور عبدالله متمنين له دوام التوفيق.

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