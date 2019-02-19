شكرا لقرائتكم 16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب حالة الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

رفعت كاليفورنيا و15 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن على إعلانه حالة طوارئ وطنية.

ورفعت مجموعة الولايات، بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا .

وقال بيسيرا في بيان: نقاضي الرئيس ترامب لمنعه من سلب أموال دافعي الضرائب التي يخصصها الكونغرس بشكل قانوني لصالح شعوب ولاياتنا.

وكان ترامب قد أعلن حالة طوارئ وطنية يوم الجمعة، لتخطي الكونغرس وتأمين الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأضاف بيسيرا في تصريح لشبكة (إن بي سي): يتمتع الرئيس بسلطة واسعة، إلا أنه ليس لديه سلطة انتهاك الدستور.

وقال بيسيرا وحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في بيان إن ادعاءات ترامب بأن هناك أزمة على الحدود الجنوبية ليس لها أساس واقعي وأنها ذريعة لتحويل الأموال لتمويل بناء جداره.

وأضاف بيسيرا: الرئيس ترامب يعامل حكم القانون بازدراء تام. إنه يعلم أنه لا توجد أزمة حدود. هو يعلم أن قيامه بإعلان حالة الطوارئ غير مبرر وهو يقر أنه سيخسر هذه القضية على الارجح في المحكمة.

وانضمت كولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي ومين وماريلاند وميشيجان ومينسوتا ونيفادا ونيو جيرسي ونيو مكسيكيو ونيويورك وأوريجون وفيرجينيا، إلى كاليفورنيا في الدعوى.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب دعوى رفعتها منظمة بابليك ستيزن التقدمية غير الربحية يوم الجمعة في محكمة اتحادية جزئية بواشنطن نيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس ومتنزه فرونتيرا أودوبون سوسايتي الطبيعي في ريو جراندي فالي.



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