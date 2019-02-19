شكرا لقرائتكم تدني مستوى الرؤية الأفقية على الباحة بسبب الضباب الكثيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمخواة، والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى التاسعة صباحًا من يوم غد الثلاثاء.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.



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