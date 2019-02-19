شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 140.06 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 160.06 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.72 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 140.06 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 120.05 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.37 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 12 فسجلت 80.03 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,978 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,120 ريالًا.



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