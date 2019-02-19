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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، قُبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 159 كيلو متراً من جنوب شرقي منطقة مالانج، وعلى عُمق 10 كيلو مترات.
ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-19
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، قُبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 159 كيلو متراً من جنوب شرقي منطقة مالانج، وعلى عُمق 10 كيلو مترات.
ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
08:19 AM
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، قُبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 159 كيلو متراً من جنوب شرقي منطقة مالانج، وعلى عُمق 10 كيلو مترات.
ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).
، زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية ،
المصدر : الخليج 365
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