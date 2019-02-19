، زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، قُبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 159 كيلو متراً من جنوب شرقي منطقة مالانج، وعلى عُمق 10 كيلو مترات.

ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).