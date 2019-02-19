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توقعت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، في تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.
وأضافت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة).
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
طقس الثلاثاء.. سحب ممطرة وسماء غائمة و8 مناطق موعودةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
توقعت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، في تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.
وأضافت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة).
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
08:17 AM
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تمتد إلى غرب الرياض
توقعت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، في تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.
وأضافت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة).
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
، طقس الثلاثاء.. سحب ممطرة وسماء غائمة و8 مناطق موعودة ،
المصدر : الخليج 365
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