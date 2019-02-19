محمد بن زايد خلف مقود ليموزين بوتين

: قام ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد بجولة في معرض “آيدكس 2019″..، اطلع خلالها على المشاركات الدولية وأهم ابتكاراتها في الصناعة الدفاعية والعسكرية. ونشر ولي عهد أبوظبي صورًا له وهو يجلس خلف مقود قيادة السيارة الروسية آوروس الجديدة بنسختها التجارية عن ليموزين الكرملين، التي يستخدما الرئيس فلاديمير بوتين. وبحسب مصادر روسية فإن الإمارات هي أول بلد أجنبي تعرض فيه هذه السيارة الرئاسية الروسية. وبحسب مصادر روسية فإن الإمارات هي أول بلد أجنبي تعرض فيه هذه السيارة الرئاسية الروسية.



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