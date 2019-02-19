: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 12/ 6/ 1440هـ، اشتبهت دورية أمن بمحافظة تيماء بسيارة وهي تسير بدون لوحات. وعند محاولة استيقافها رفض سائقها التجاوب مع تعليمات رجال الأمن، حيث تم متابعتها ورصدها متوقفة عند أحد المنازل. وعند مباشرة رجال الأمن في نقل السيارة، بعد معاينتها والاشتباه في وضعها..، فوجئوا بخروج مجموعة أشخاص من المنزل ومقاومة رجال الأمن والاشتباك معهم بالأيادي لمنعهم من ذلك، مما اقتضى التعامل مع الموقف بطلقات تحذيرية للسيطرة على الوضع، ونتج عن ارتداد إحداها إصابة أحد المشاركين، في مقاومة رجال الأمن، ووفاته بعد وصوله إلى المستشفى. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات النظامية.



كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تبوك تكشف تفاصيل حادثة تيماء: اشتباه في سيارة انتهى بمقاومة واشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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