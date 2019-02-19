حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

: تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد الى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير..، والباحة . كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض.



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