«المالية» تعلن إقفال طرح شهر فبراير من برنامج الصكوك بالريال السعودي

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير2019م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.376 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها اليوم- أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى تبلغ 1.805 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة ملياري ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024م، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.274 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.449 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م. أما الشريحة الثالثة فتبلغ 7.297 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031م.