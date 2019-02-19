الان تتابع وفاة والدة الزميل مناحي النماصي في رفحاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفحاء- الخليج 365- هاني الثبيتي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل مناحي النماصي محرر الخليج 365 بمدينة رفحاء . «الخليج 365» التي ألمها النبأ تقدم التعازي والمواساة للزميل «النماصي» وأفراد أسرته كافة، غفر الله للفقيدة وأسكنها فسيح جناته، إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

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