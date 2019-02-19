اللهيبي يدشن هوية إدارة العلاقات العامة والإعلام الجديدة بتعليم الطائف

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، اليوم الاثنين، الهوية الجديدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وأطلق الشعار الحديث، وذلك بعد دمج إدارتي الإعلام التربوي والعلاقات العامة في إدارة واحدة تحت مسمى «إدارة العلاقات العامة والإعلام».

وتبرز الهوية الجديدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام في تصميمها العام، شكل الورد الطائفي، الذي يُعد منتجًا أساسيًا في المحافظة، وعلامة فارقة في صورة عروس المصايف، ويتضمن الشعار شكلًا هندسيًا لخمسة أجزاء ملونة تدل على التفاف أشخاص، إشارة للعلاقات العامة، في حين يشير تعدد الألوان لتلك الأجزاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، سناب، إنستجرام، واتساب، تليجرام»، بينما يتوسط الشعار أيقونة الميديا كدلالة عن الإعلام .

من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بفكرة الشعار والجودة في التصميم، من حيث الفكرة والإخراج والدلالة على مدينة الورد.

كانت مصادر أكدت لـ«عاجل» أن إدارات التعليم في مناطق المملكة، بدأت تنفذ مشروع بطاقات الصراف الآلي لعموم مدارس التعليم العام للميزانية التشغيلية؛ وذلك بعد توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والتعليم.

وكشفت المصادر أن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وجَّه تعميمًا إلى كافة إدارات التعليم بالمملكة، تضمن البدء بتفعيل مشروع بطاقات الصرف الآلي، والالتزام بعدة خطوات اعتمدتها الوزارة لتطبيق القرار.

ووجَّهت وزارة التعليم في تعميمها بالتنسيق مع المصارف التي اتضحت جاهزيتها وهي: (الرياض، والبلاد، والعربي الوطني، والإنماء)، حيث قامت وزارة المالية بإبرام الاتفاقيات مع تلك المصارف، واعتمدت المسؤولين لديها، وبيانات إدارات التعليم التي توضح التزامها بتقديم الدعم الفني الكامل لجميع الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، ومنحها كافة الصلاحيات لإدارة بطاقات الصراف الآلي للمدارس، وتقديم الخدمات المطلوبة للمشروع.

كما وجَّه التعميم بأن تودع إدارات التعليم في بداية كل سنة مالية، كامل المبالغ المخصصة للنفقات التشغيلية في حساباتها الرئيسة لدى المصارف المعتمدة، وأن تُحوِّل مخصصات الفصل الدراسي الأول فقط إلى بطاقات الصراف الآلي عند بداية الدراسة، وتبقي ‏على مبلغ الفصل الدراسي الثاني في الحساب الرئيس ‏لدى المصرف‏ لحين بداية الفصل الدراسي الثاني، ليتم تحويل الجزء الثاني من المبلغ إلى بطاقات الصراف الآلي.

ووجَّه التعميم الوزاري، بتزويد ‏المصارف المعنية بأسماء الموظفين المخولين بالتعامل مع هذه الحسابات والتعامل مع النظام الآلي الخاص بالبطاقات، وكذلك أسماء المدارس؛ ليتم إصدار بطاقة الصراف الآلي وتسليمها مع أرقامها السرية لإدارات التعليم.