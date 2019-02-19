بالفيديو.. مصادر لـ«عاجل»: باص كلية بلقرن كان خاليًا من الطالبات

أكدت مصادر لـ«عاجل»، مساء اليوم الاثنين، أن الباص الذي وقع له حادث صباح اليوم، كان خاليًا من الطالبات، وكان موجودًا فيه السائق فقط.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع في قرية اسمها شقيق شمران بمنطقة عسير، وأن الباص انقلب في فناء منزل، فيما نجا السائق بأعجوبة؛ حيث اخترق سياج الفناء الحديدي هيكل الباص، وأصيب سائقه بإصابات بسيطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانقلب -صباح اليوم- الباص التابع لكلية بلقرن، في قرية شقيق شمران التابعة لمحافظة بلقرن. وذكر شهود عيان أن الباص انقلب بفناء أحد البيوت، حال توجهه إلى كلية العلوم والآداب للبنات ببلقرن التابعة لجامعة بيشة، واخترق السياج الحديدي للمنزل هيكل الباص.

وكان أهالي شقيق شمران، طالبوا المسؤولين بوضع مطبات تهدئة على الطريق الواصل بين الطائف وأبها، وبإضافة حواجز خرسانية لبعض المنحدرات والمنعطفات.