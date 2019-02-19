

تعـز 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

قٌتل وأصيب 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية، اثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق في جبهة منطقة الضباب، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع أن اللغم انفجر أثناء ما كانت المليشيا تحاول زراعة ألغام جديدة، في محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم.

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مصرع 6 من عناصر المليشيا، فيما أصيب 4 آخرون، تم إسعافهم إلى محافظة إب اليمنية.

// انتهى //

02:04ت م

0356



تعـز 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسقٌتل وأصيب 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية، اثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق في جبهة منطقة الضباب، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.وذكرت مصادر محلية في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع أن اللغم انفجر أثناء ما كانت المليشيا تحاول زراعة ألغام جديدة، في محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم.وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مصرع 6 من عناصر المليشيا، فيما أصيب 4 آخرون، تم إسعافهم إلى محافظة إب اليمنية.// انتهى //02:04ت م0356

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع و إصابة 10 من المليشيا الحوثية بانفجار لغم زرعته في محافظة تعـز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.