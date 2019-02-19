شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 60 قطعة شباك صيد مخالفة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

صادر مكتب الثروة السمكية بالجبيل 60 قطعة من شباك النايلون ثلاثي الأوجه المخالف خلال حملته التنظيفية للشواطئ ومواقع الصيد، وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: حرصا من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية في المحافظة على الثروات الطبيعية ومقدراتها ولضمان استدامتها للأجيال القادمة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستستمر مثل هذه الحملات طوال العام إلى أن نصل إلى تحقيق الهدف «شواطئ ومواقع صيد نظيفة وخالية من معدات الصيد المخالفة».

وأهاب م. المطيري بجميع الصيادين الحرص على اتباع الأنظمة والقوانين، التي نص عليها نظام الصيد.