شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم مشاريع السوريين في حلب والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعمه قطاع الثروة الحيوانية للأسر السورية الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات. وقام فريق المركز أمس بمتابعة الإشراف الفني البيطري، وبحملة لقاحات ضد مرض الجدري والحمى القلاعية لأغنام 1.500 أسرة مستفيدة من المشروع في القرى المستهدفة في منطقة اعزاز بمحافظة حلب.



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