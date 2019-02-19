شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طني حطب في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن طني حطب من نوع «الأرطي» وأوقف 4 سيارات لمخالفتها أنظمة المراعي والغابات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك أثناء الحملة التي قام بها مؤخرا. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري استمرار الحملات التفتيشية والجولات الميدانية طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالمملكة. وأشار المطيري إلى أن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة هو المحافظة على القطاع النباتي من خلال التصدي لعمليات الاحتطاب الجائر بكل حزم عبر جهود الإدارات الحكومية المختلفة لإحكام الرقابة على مزاولة الاحتطاب ومخالفة مَنْ يقوم بذلك.



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