شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الطائف: عالجنا 60 قضية عالقة «ودياً» في 3 شهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف)

عالج مشروع الإصلاح التربوي (وفاق) في الإدارة العامة للتعليم بالطائف 60 قضية عالقة (للبنين والبنات) منذ تدشينه في شهر محرم الماضي.

ويعمل فريق وفاق على معالجة القضايا ودياً وإنهائها مع كافة الأطراف بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، قبل تحويلها للمتابعة والتحقيق فيها نظامياً.. ويأتي ذلك لما لها من أثر إيجابي تعود بالنفع على الجميع.

وتقوم فكرة «وفاق» على أساس تكامل المجتمع التعليمي، لمعالجة الأزمات التربوية ونشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي والرأي الآخر وتحقيق الرضا الكامل للمستفيد (الداخلي والخارجي)، ويسعى المشروع للإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع التعليمي بأنواعها وخاصة ما يتعلق بـ (المدرسة - المكتب - الإدارة) وتوحيد الإجراءات والخطوات للوصول إلى حل إصلاحي يرضي المستفيد، وينهي الخلاف القائم، ويؤدي إلى وحدة الأفكار والميول وتحقيق الشعور بالرضا. وفي السياق اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، حزمة من الإجراءات حيال التعامل مع القضايا والمنازعات في الميدان التعليمي سواء على مستوى المدرسة أو المكتب أو الإدارة.

فعلى مستوى المدرسة يتم الرفع بالمشكلة لمكتب التعليم التابعة له المدرسة وتحدد المشكلة بشكل واضح وأن تكون في الخلافات والمنازعات الشخصية، وأما بالنسبة على مستوى المكتب يتم الرفع باستمارات المدارس لمشروع الإصلاح التربوي وفق النماذج المعدة لذلك. وعلى مستوى الإدارة يتم تحديد المشكلة بشكل واضح وأن تكون في الخلافات والمنازعات الشخصية ويتم الرفع عن طريق برنامج راسل لمشروع الإصلاح التربوي وفاق لجميع القضايا المحددة آنفاً.