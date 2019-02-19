، تنبيه متقدم للرياض والقصيم: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والرياض، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقتين خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة القصيم تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 07.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الثلاثاء.
وقالت في التنبيه المتقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الساعة 09.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 23.55 من مساء الثلاثاء.
تنبيه متقدم للرياض والقصيم: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والرياض، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقتين خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة القصيم تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 07.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الثلاثاء.
وقالت في التنبيه المتقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الساعة 09.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 23.55 من مساء الثلاثاء.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
02:08 AM
تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتين .. وتستمر حتى مساء الثلاثاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والرياض، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقتين خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة القصيم تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 07.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الثلاثاء.
وقالت في التنبيه المتقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الساعة 09.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 23.55 من مساء الثلاثاء.
، تنبيه متقدم للرياض والقصيم: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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