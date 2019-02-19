، تنبيه متقدم للرياض والقصيم: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتين .. وتستمر حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والرياض، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقتين خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة القصيم تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 07.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الثلاثاء.

وقالت في التنبيه المتقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الساعة 09.00 في صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 23.55 من مساء الثلاثاء.