، "الأرصاد" تنبِّه حائل والشمالية ونجران: أمطار غزيرة ورياح نشطة وعوالق ترابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت من تدني الرؤية الأفقية.. وتستمر في بعض المحافظات حتى صباح الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة حائل، وتنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية، وآخر لنجران، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة حائل تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل حائل والغزالة وبقعاء والشملي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية قالت "الأرصاد" إنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.05 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 ظهر الثلاثاء.

ونبَّهت منطقة نجران بأنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة نجران وشرورة وحبونا وخباش، وتبدأ الساعة الـ01.15 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 صباح الأربعاء.