، "الأرصاد" تحذر من تدني الرؤية الأفقية على الباحة بسبب الضباب الكثيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمخواة، والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.



ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.

