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شهدت منطقة الجوف هطولاً للأمطار المتوسطة والخفيفة، فيما تساقطت حبات البرد والثلوج على أجزاء منها.
ونبهت هيئة الأرصاد من انخفاض بدرجات الحرارة حيث لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، كما تتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وأوصت بعض من مدارس الجوف أولياء الأمور بتدفئة أبنائهم وحثهم على الالتزام بلبس الملابس الثقيلة؛ حفاظًا على صحتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة.
طقس غير مستقر بـ"الجوف" والمدارس توصي: اهتموا باللباس الثقيل لأبنائكممهنا التميمي الخليج 365 2019-02-19
شهدت منطقة الجوف هطولاً للأمطار المتوسطة والخفيفة، فيما تساقطت حبات البرد والثلوج على أجزاء منها.
ونبهت هيئة الأرصاد من انخفاض بدرجات الحرارة حيث لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، كما تتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وأوصت بعض من مدارس الجوف أولياء الأمور بتدفئة أبنائهم وحثهم على الالتزام بلبس الملابس الثقيلة؛ حفاظًا على صحتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
01:08 AM
الأرصاد تنبه من انخفاض الحرارة متوقعة تكوّن الصقيع خلال الصباح الباكر
شهدت منطقة الجوف هطولاً للأمطار المتوسطة والخفيفة، فيما تساقطت حبات البرد والثلوج على أجزاء منها.
ونبهت هيئة الأرصاد من انخفاض بدرجات الحرارة حيث لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، كما تتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وأوصت بعض من مدارس الجوف أولياء الأمور بتدفئة أبنائهم وحثهم على الالتزام بلبس الملابس الثقيلة؛ حفاظًا على صحتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة.
، طقس غير مستقر بـ"الجوف" والمدارس توصي: اهتموا باللباس الثقيل لأبنائكم ،
المصدر : الخليج 365
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