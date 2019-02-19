، النصر يسعى للعبور إلى دور المجموعات عبر بوابة آجمك الأوزبكي ،

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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الثلاثاء وتحديدًا عند الساعة السادسة مساءً مواجهة مصيرية وحاسمة أمام ضيفه آجمك الأوزبكي حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
النصر يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما يسعى لحسم المواجهة مبكرًا، حيث ضم المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا" المحترفين الأجانب (جوليانو، مايكون، عبدالرزاق حمدالله والحارس برادلي جونز) من أجل دعم الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالفريق لدور المجموعات مبكرًا.
ولعل النشوة التي يعيشها الفريق الأصفر في الدوري المحلي من خلال تقديم العروض الإيجابية والحضور الفني الجيد المقرون بالتهديف الجيد أيضًا تكون حافزًا لتقديم مباراة كبيرة وحافلة بالأهداف نظرًا للقوة الضاربة التي يملكها الفريق في خط الوسط والمقدمة.
ووصف "فيتوريا" اللقاء بالصعب، إلا أنه جدد الثقة في اللاعبين، مشيرًا إلى أهمية المنافسة على كامل المستحقات التي يشارك فيها النصر سواء المحلية أو الآسيوية.
النصر يسعى للعبور إلى دور المجموعات عبر بوابة آجمك الأوزبكيأحمد سرور الخليج 365 2019-02-19
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الثلاثاء وتحديدًا عند الساعة السادسة مساءً مواجهة مصيرية وحاسمة أمام ضيفه آجمك الأوزبكي حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
النصر يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما يسعى لحسم المواجهة مبكرًا، حيث ضم المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا" المحترفين الأجانب (جوليانو، مايكون، عبدالرزاق حمدالله والحارس برادلي جونز) من أجل دعم الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالفريق لدور المجموعات مبكرًا.
ولعل النشوة التي يعيشها الفريق الأصفر في الدوري المحلي من خلال تقديم العروض الإيجابية والحضور الفني الجيد المقرون بالتهديف الجيد أيضًا تكون حافزًا لتقديم مباراة كبيرة وحافلة بالأهداف نظرًا للقوة الضاربة التي يملكها الفريق في خط الوسط والمقدمة.
ووصف "فيتوريا" اللقاء بالصعب، إلا أنه جدد الثقة في اللاعبين، مشيرًا إلى أهمية المنافسة على كامل المستحقات التي يشارك فيها النصر سواء المحلية أو الآسيوية.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
01:16 AM
وسط دعم جماهيري متوقع وفي الملحق الآسيوي
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الثلاثاء وتحديدًا عند الساعة السادسة مساءً مواجهة مصيرية وحاسمة أمام ضيفه آجمك الأوزبكي حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
النصر يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما يسعى لحسم المواجهة مبكرًا، حيث ضم المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا" المحترفين الأجانب (جوليانو، مايكون، عبدالرزاق حمدالله والحارس برادلي جونز) من أجل دعم الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالفريق لدور المجموعات مبكرًا.
ولعل النشوة التي يعيشها الفريق الأصفر في الدوري المحلي من خلال تقديم العروض الإيجابية والحضور الفني الجيد المقرون بالتهديف الجيد أيضًا تكون حافزًا لتقديم مباراة كبيرة وحافلة بالأهداف نظرًا للقوة الضاربة التي يملكها الفريق في خط الوسط والمقدمة.
ووصف "فيتوريا" اللقاء بالصعب، إلا أنه جدد الثقة في اللاعبين، مشيرًا إلى أهمية المنافسة على كامل المستحقات التي يشارك فيها النصر سواء المحلية أو الآسيوية.
، النصر يسعى للعبور إلى دور المجموعات عبر بوابة آجمك الأوزبكي ،
المصدر : الخليج 365
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