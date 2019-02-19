، "فلكية جدة": رصد إكليل قمري يشبه "القلب".. في منظر استثنائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أفضل وقت لرصده عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه سجل مساء أمس الاثنين قبل يوم واحد من أكبر بدر عملاق هذه السنة ظهور "الإكليل" حول القمر الذي يكون في الغالب دائريًّا إلا أنه في منظر استثنائي ظهر بشكل يشبه "القلب" بسماء مدينة جدة.

الإكليل من الظواهر الجوية البصرية، وهو عبارة عن طوق من الضوء حول القمر، يكون مشاهدًا بالعين المجردة عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.

القمر هذه الليلة مضاء بنسبة 98 %، والإكليل ينتج عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية أمام القمر، وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم بشكل متكرر.

والإكليل عادة يكون صغير الحجم؛ إذ يبلغ قطره بضع درجات، ويكون قريبًا إلى القمر، ويمكن في بعض الأحيان أن يظهر له ألوان عدة.

وأفضل وقت لرصد الإكليل عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنة مع باقي أطوار القمر؛ وذلك لأن كمية الضوء كبيرة، ولكن يمكن أن يتشكل في باقي الأطوار. وفي مناسبات نادرة يمكن أن يظهر الإكليل والهالة ذات الحجم الأكبر سوية في التوقيت نفسه.