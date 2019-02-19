كيف ردّ ولي العهد تحية مواطنة باكستانية رحّبت به- صورة

سجلت عدسة أحد المصورين لفتة إنسانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملوّحاً بيده لإحدى المواطنات الباكستانيات؛ رداً على ترحيبها بسموه، رغم انطلاق موكبه الذي استقل فيه عربة تجرها الخيول، أثناء توجهه إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برفقة رئيس الوزراء عمران خان.

وحازت الصورة إعجاب كثير من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، ونشرها أحد المواطنين السعوديين على حسابه على “تويتر”، قائلاً: “لهم مجدٌ فوق نجدٍ.. فدنا التاريخ لهم فخراً على هامات السحاب تعلو فعايلهم محمدٌ.. هذا الشبل من أبيه سلمان الأسد”.

وكان رئيس جمهورية باكستان الدكتور عارف علوي، قد استقبل ولي العهد في القصر الرئاسي في وقت سابق اليوم، مؤكداً أن باكستان والمملكة مرتبطتان بعلاقات أخوية عريقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتستند على قيم دينية وثقافية مشتركة.