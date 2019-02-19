المشاركون بندوات معرض «الفهد.. روح القيادة»: العلاقات السعودية الكويتية تتسم بطابع فريد

أكد المشاركون بندوة عن العلاقات السعودية الكويتية، ضمن فعاليات معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» المقام بمركز الشيخ جابر الثقافي بالكويت، اليوم الاثنين، الطابع الخاص لتلك العلاقات.

وأضافوا أن علاقات البلدين تتسم بطابع فريد يميزها عن باقي دول العالم في ظل انتهاج قيادتيهما سياسات عقلانية حكيمة في التعامل مع القضايا والأحداث الإقليمية والدولية.

وأقيمت الندوة تحت عنوان «العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر»، بمشاركة الدكتور عبدالله البشارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي الأسبق، والدكتور إبراهيم بن محمود النحاس عضو مجلس الشورى، والدكتور عايد المناع المحلل السياسي، والدكتور صدقة بن يحيى فاضل الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز، وأدارها محمد الملا.

وأجمع الحضور على حرص البلدين على تقوية علاقاتهما وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يعود بالمنفعة على شعبيهما.

وقال الدكتور عبدالله البشارة، إن للملك فهد بن عبدالعزيز دورًا رئيسًا ومحوريًا في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وورث حسًا أمنيًا عاليًا عن الملك عبدالعزيز، وكان دائم تأكيد ضرورة تعاون دول الخليج العربي وتوافقها بالحميمية، ويحرص على تعزيز الأمن الداخلي لها وتحفيز تعاون سائر الدول العربية، ومراعاة البعد العالمي نحو المخاطر في المنطقة حينذاك.

واستكمل الدكتور إبراهيم النحاس، أن العلاقات السعودية الكويتية شهدت محطات رئيسة عدة، منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، ومبنية على الأخوة الراسخة.

وأشار الدكتور صدقة فاصل، أن الملك فهد بن عبدالعزيز قائد فذ، كان همه الأساسي خدمة الأمتين العربية والإسلامية إلى جانب خدمته لبلده، منوهًا بأن العلاقات بين البلدين كبيرة جدًا وذات روابط قوية ومتينة بعناصر مشتركة، منها اللغة والثقافة والإقليم والمصير الواحد، إلى جانب التبادل الاقتصادي والذي بلغ حسب إحصائيات 2017 نحو تسعة مليارات ريال سعودي.

وأكد الدكتور عايد المناع أن التنسيق السعودي - الكويتي أزلي وتاريخي، وجاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي – الكويتي؛ لتعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين القويين بروابط وثيقة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية.

وشهدت الندوة مداخلات واستفسارات من الحضور أجاب عنها المشاركون، ثم قدم المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله السليمان، هدايا تذكارية إلى المشاركين.

الجدير بالذكر أن معرض «الفهد.. روح القيادة» يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز ومقتنياته الشخصية، بتقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي.