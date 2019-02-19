شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يشيد بنجاح زيارة ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنه تلقى العديد من الاتصالات من كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية والشخصيات السياسية والعلماء لتقديم التهنئة بنجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد إلى باكستان.
وقال:" إن الباكستانيين يشعرون بأن زيارة سمو ولي العهد زادت من الثقل السياسي والاقتصادي لباكستان وستكون لها نتائج إيجابية على باكستان وشعبها على المدى البعيد، ويرون أنها ستفتح آفاق جديدة من التعاون التاريخي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وستساهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي".
وأضاف أن القيادة الباكستانية أثنت على الدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ في دعم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي والاهتمام بالقضايا الإسلامية، وما تقدمه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وخدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام.
وأكد أن استقبال سمو ولي العهد في القصر الرئاسي ومنح سموه أعلى وسام مدني باكستاني من قبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان يدل على الاحترام والتقدير الذي يحظى به سمو ولي العهد لدى باكستان وقيادتها.
ونوه بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، مؤكداً أنها ستسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
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