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شكرا لقرائتكم أول مشاهد من موقع تفجير إنتحاري لنفسه بمنطقة الأزهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القاهرة
بينت صور موقع تفجير انتحاري نفسه، مساء أمس الاثنين في منطقة الأزهر بالقاهرة.
وبحسب ما نقلت مواقع مصرية عن مصادر أمنية، طاردت قوة أمنية عنصرًا إرهابيًّا يشتبه في تورطه بواقعة وضع عبوة بدائية الصنع أسفل كوبري الجيزة المعدني، يوم الجمعة الماضي، ليفجر نفسه.
وقالت وسائل إعلام مصرية: إن الانفجار أسفر عن عدد من الإصابات، أبرزهم لأمين شرطة في حالة خطرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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