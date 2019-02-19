شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. 70 عامًا من العلاقات السعودية الهندية تتوجها زيارة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهند، ضمن الجولة الآسيوية له التي استهلها بزيارة باكستان .

تاريخ العلاقات بين المملكة والهند:

وسلّط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على تاريخ العلاقات السعودية الهندية، وأبرز الزيارات التي تمت بين البلدين، حيث بدأت منذ 70 عامًا، وتحديدًا في 1947م عندما تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية وتبادل الزيارات.

وشهد عام 1955 زيارة الملك سعود والملك فيصل بن عبدالعزيز (ولي العهد) آنذاك إلى الهند، فيما شهد 1956 زيارة جواهر لال نهرو إلى الرياض.

وفي عام 1982م زارت رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي المملكة، وفي عام 2006 كانت زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند، وتلتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند في 2014م، وأخيرًا الزيارة المرتقبة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بباكستان أمس الأحد.



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