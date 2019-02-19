شكرا لقرائتكم القصر الرئاسي الهندي بُني في 18 عامًا ويستقبل الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهند في محطته الثانية، ضمن جولته الآسيوية، حيث من المقرر أن يحل ضيفًا في قصر الرئاسة بالعاصمة الوطنية دلهي.

وتاريخ دلهي مزيج مليء بالحروب وأعمال الشغب مع مظاهر العظمة، حيث تكون تراثها ويمتد لأكثر من 7 قرون من الحكم الإسلامي في المدينة إلى جانب بعض الأبنية والمناطق ذات الطراز البريطاني، في منطقة دلهي لوتيونز، التي يرجع تاريخها إلى الحكم البريطاني في الهند.

أما قصر الرئاسة فهو راشتابتي بهافان وبُني في الأساس كمقر لنائب الملك وحاكم الهند، من 4 طوابق و340 غرفة.

ويمتد هذا القصر المعروف الآن باسم بيت الرئيس بنيودلهي، على مساحة تبلغ نحو 200 ألف قدم مربع، حيث استغرق الأمر 18 عامًا للانتهاء من تشييده، وقد أصبحت الهند مستقلة بعد انتهاء هذه الأعوام الـ18، وهو الآن المقر الرسمي للرئيس الهندي.

وتمتد العلاقات التاريخية بين المملكة والهند، إلى أكثر من ألف عام، عندما كان الرحالة العرب جزءًا من سلسلة الإمداد الرئيسي لكل من الحرير، والزعفران، والتوابل، والقطن، وغيرها بين الهند وأوروبا من خلال طريق الحرير، في حين أقيمت العلاقات الدبلوماسية عند استقلال الهند في عام 1947 وتعززت بشكل كبير؛ نظرًا للتعاون في الشؤون الإقليمية والتجارة.



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