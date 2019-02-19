شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يناقشون سُبل تفعيل النقل العام بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

تنظم هيئة النقل العام، بالشراكة مع فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، ورشة بعنوان «من التخطيط إلى التطوير.. سُبل تفعيل النقل العام» في جدة، بمشاركة واسعة من خبراء محليين ودوليين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله المطيري، أن الورشة التي تنطلق بحضور رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، تهدف إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات بين الهيئات المنظمة للنقل العام والمشغلين والصانعين، إضافة إلى استعراض آخرمستجدات التطوير في صناعة النقل العام.

ولفت إلى أن الهيئة حريصة على شراكتها مع المنظمات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث المتقدمة، لمواكبة كل جديد، ولوضع المملكة على خريطة الفعاليات الدولية في هذا المجال، سيّما أن صناعة النقل أحد المقومّات الرئيسية والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030.