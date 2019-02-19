شكرا لقرائتكم خبر عن توطين 424 وظيفة تخصصية وإدارية في القطاع الصحي الخاص بحائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد ، بشير الزويمل (حائل)

بعد 144 ساعة فقط من توجية نائب أمير حائل نائب رئيس اللجنة الإشرافية للتوطين الأمير فيصل بن فهد، بالعمل الفوري لتنسيق الأدوار في ملف التوظيف والتوطين، ورفع نسبة مشاركة أبناء المنطقة في العمل بالقطاع الخاص، وتنفيذ المبادرات الخاصة في التوظيف، أعلن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، عن انطلاق ملتقى حائل الأول للتوظيف في 24 فبراير الجاري، وذلك في مقر «غرفة حائل» ولمدة يومين.

ويستهدف الملتقى توطين 424 وظيفة تخصصية وإدارية في القطاع الصحي الخاص بمنطقة حائل، وذلك بهدف رفع نسبة التوطين والتغلب على مشكلة البطالة التي تعاني منها المنطقة، حيث تُعد منطقة حائل وفقاً لنتائج مسح سوق العمل الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في 2018، ثاني المناطق في أعلى معدلات البطالة بين السعوديين بنسبة ومعدل وصل نحو 18.9 في المئة.

ويهدف الملتقى إلى توطين الوظائف الإدارية والصحية للجنسين (رجال وسيدات) في المنشآت الصحية في المنطقة.

ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم، طالبي العمل من الجنسين في التخصصات الصحية إلى حضور الملتقى والالتحاق بإحدى الوظائف في القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه المبادرة تُلبي طموحات ورغبات طالبي العمل في التخصصات الصحية والإدارية في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.