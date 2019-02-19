شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش مع رجال الأعمال فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة .

وتضمن اللقاء مناقشة فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.‬

‫واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة وتذليل العقبات التي قد تواجههم .

كما استعرض سموه سُبل دعم رواد ورائدات الأعمال‬ ‫وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.