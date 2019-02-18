الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن فيصل بن تركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الديوان الملكي اليوم عن وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز، وفيما يلي نص البيان:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.