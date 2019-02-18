منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "139" مواطنا لتبرعهم بالدم 10 مرات

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح "139" مواطنا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل واحد منهم بدمه 10مرات.

والمتبرعون هم: الملازم أول خالد عبدالله الوهيبي، الملازم أول عبدالعزيز وهق عبدالعزيز السهلي، الوكيل الرقيب جمعان محمد القرني، الوكيل الرقيب محمد ناجي القاضي، الوكيل الرقيب أحمد محمد المنصور، الوكيل الرقيب علي يحيى مؤذي هزازي، الرقيب محمد يحيى علي عسيري، الرقيب مسعود عيد مسعود العتيبي، الرقيب عبدالله علي الأسمري، العريف نايف محمد العنزي، العريف باسم علي الشهري، الجندي أول محمد داود عبدالعزيز داود، يوسف فلاح العنزي، إبراهيم سالم الرازحي، المقدم علي حسن الشهري، الوكيل الرقيب أحمد يحيى مساوي حكمي، الرقيب فني خالد سعيد الشهراني، الرقيب أول عبدالله محمد الشيخ، العريف صالح حسين العمري، طلال عطية حسين الصقري، سحاب محمد الشمري، محمد عبدالله الطويل، بدر عبدالمحسن العيسى، فيصل سند العتيبي، المقدم الركن عبدالله عايض تراحيب البقمي، رئيس الرقباء علي عبدالرحمن آل مبارك، الرقيب فني عايد معيض الحسني، الجندي أول سليمان راشد العبيولني، حسن أحمد هادي مسملي، الوكيل الرقيب مرزوق سفر المطيري، الرقيب مساعد سعود الرشيدي، معاذ محمد أبوسحه، علي صالح الأيوب، عبدالكريم علي الشهري، خالد زايد أحمد مهنا، سلطان محمد حسن بن سله، محمد يحيى المعشوري، محمد زيد علي عسيري، حسن إبراهيم الشهراني، تركي مصلح المطيري، عيسى حمود السالمي، الوكيل الرقيب قادي أحمد الغامدي، الجندي أول علي صالح الزهراني، عبدالسلام حضيض عتيق النفيعي، أحمد ضيف الله الجعيد، عبدالله جميل عبدالله رزق، عماد سعيد عبدالله وزنه، عبدالرحمن حمدان الحربي، عبدالرحمن عطية الزهراني، خالد سعيد الهذلي، حسين معاضد الحربي، علي غرم الله الغامدي، راني صالح أبوالنور، سعيد محمد الجهني، أمين سامي أمين خشيم، إبراهيم عبيد الله الغامدي، الرقيب عبدالعزيز سعود الرشيدي، الرقيب علي فهاد علي آل فاضل، خالد عايض القحطاني، إبراهيم محمد علي الربع، محمد صالح حسن علام، ياسر سعيد الغامدي، الرقيب موسى شداد أحمد حبيلي، ظافر عبدالله الشهري، إبراهيم أحمد جماح عسيري، عبدالله جهجاه العتيبي، النقيب ناصر أحمد الحصين، رئيس رقباء فلاح فالح الرشيدي، مالك علي سعيد آل زيدان، العريف عبدالله محمد الحارثي، الملازم نواف محمد القاضي، فرحان محمد العنزي، العريف وليد عبدالله الدوسري، الحسن علي محمد بالحارث، صالح ظافر محمد الغامدي، بدر علي الغامدي، يحيى عبدالله صالح الغامدي، نايف أحمد الغامدي، رقيب أول بندر أحمد المحمادي، يوسف مهيدب المهيدب، بندر سليمان أحمد الحمد، الرقيب عقاب فاطم نافع العتيبي، عبدالرحمن فهد الدوسري، عبدالله علي المسند، محمد عبدالعزيز إبراهيم المديفر، محمد سالم محمد عويض، بندر إبراهيم الربيع، وكيل رقيب محمد ناصر الشريف، خالد جمال الصباغ، عبدالعزيز محمد القحطاني، حسين علي العنزي، الرقيب خالد حبيليص سالم المطيري، محمد إبراهيم البيشي، رئيس رقباء زايد عوضه الغامدي، صالح أحمد صالح الدرعة، وكيل رقيب ناصر أحمد السبيعي، علي أحمد محمد النمر، بسام حسن أحمد سبحي، عبدالعزيز محمد النفيعي، فهد عبدالله الثنيان، جندي سلمان مطر المطيري، عصام جمعان الزهراني، محمد نبيل السعيد، نقيب فني فراس سليمان الجيزاني، شادي شاكر أبوالسعود، موسى علي الزهراني، رقيب أول خالد عبدالعزيز محمد الشتيل، رائد هليل المطيري، عساف عبدالله العساف، جندي أول محمد جاسم الحميدي، رئيس رقباء فالح محمد الشلوي، وكيل رقيب علي محمد الشهري، صقر عبدالله الحارثي، رقيب متقاعد مداح عيفان العنزي، محمد أحمد القبيشي، ملازم أول عبدالله سعود الحديدي، إبراهيم علي الجريد، مشعل مبارك العنزي، محمد عكيش العنزي، نقيب فهد ممدوح الشمري، رقيب أحمد ناصر الشهراني، رقيب بركه عيد الشمري، مبارك خالد العنزي، عبدالعزيز بدر التمياط، أحمد أبو بكر بابا خليفه، خالد فضي الرحيلي، صالح علي البلوي، مروان فيصل زين برزنجي، ربيع حمد السلوم، رقيب محمد عوض العطوي، ناصر عوده العمراني، سليمان سليم السليم، مهند عثمان الرامي، عيد فارع الحربي، رقيب علي محمد الطعيسي، رقيب أول أحمد مغرم محمد آل حريش، يحيى عباس الخليفة، مقدم محمد خالد القحطاني.