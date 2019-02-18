، دعابة راودت عمران خان عندما نظر لهاتفه صباحاً فنقلها لولي العهد.. تعرف عليها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - داعب رئيس الوزراء الباكستاني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قُبيل مغادرته العاصمة إسلام آباد، بقوله إنه سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية، في إشارة منه للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان لدى الشعب الباكستاني.
وقال عمران خان في مؤتمر صحفي بقاعدة نور خان الجوية قُبيل مغادرة ولي العهد بعد زيارة استمرت يومين: "استيقظت هذا الصباح، ونظرت إلى هاتفي المحمول، وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات".
وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية ناجحة لجمهورية باكستان الإسلامية، أسفرت عن عدد من الاتفاقيات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.زيارة ولي العهد إلى باكستان ولي العهد في باكستان جولة الأمير محمد بن سلمان جولة ولي العهد
دعابة راودت عمران خان عندما نظر لهاتفه صباحاً فنقلها لولي العهد.. تعرف عليهاياسر نجدي الخليج 365 2019-02-18
داعب رئيس الوزراء الباكستاني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قُبيل مغادرته العاصمة إسلام آباد، بقوله إنه سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية، في إشارة منه للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان لدى الشعب الباكستاني.
وقال عمران خان في مؤتمر صحفي بقاعدة نور خان الجوية قُبيل مغادرة ولي العهد بعد زيارة استمرت يومين: "استيقظت هذا الصباح، ونظرت إلى هاتفي المحمول، وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات".
وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية ناجحة لجمهورية باكستان الإسلامية، أسفرت عن عدد من الاتفاقيات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
08:01 PM
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
08:17 PM
داعب رئيس الوزراء الباكستاني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قُبيل مغادرته العاصمة إسلام آباد، بقوله إنه سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية، في إشارة منه للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان لدى الشعب الباكستاني.
وقال عمران خان في مؤتمر صحفي بقاعدة نور خان الجوية قُبيل مغادرة ولي العهد بعد زيارة استمرت يومين: "استيقظت هذا الصباح، ونظرت إلى هاتفي المحمول، وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات".
وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية ناجحة لجمهورية باكستان الإسلامية، أسفرت عن عدد من الاتفاقيات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.
، دعابة راودت عمران خان عندما نظر لهاتفه صباحاً فنقلها لولي العهد.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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