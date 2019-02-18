محمد بن مسعود - الدمام - عبر عدد من المظاهر الترحيبية على مدار يومين احتفت إسلام آباد بشدة بضيفها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر عدد من الأشكال والمظاهر الترحيبية التي صاحبتها زيارته الأولى التاريخية لباكستان. في هذا التقرير المصور.. تستعرض "الخليج 365" أبرز تلك المظاهر الترحيبية: 1- لافتات كبيرة ترحب بزيارة ولي العهد التاريخية في أكبر شوارع لاهور. 2- باكستان تعلن الاثنين عطلة رسمية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان. 3- مقاتلات باكستانية من طراز JF-17ترافق الطائرة الملكية فور دخولها الأجواء الباكستانية. 4- فور نزول سمو ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. 5- رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يستقبل ولي العهد بترحاب شديد. 6- أرضية قاعدة نور خان الجوية تُفرش بالسجاد الأحمر استقبالاً للضيف الكبير. 7- عمران خان يقود سيارته بنفسه مصطحباً ولي العهد. 8- رئيس الوزراء الباكستاني يقيم مأدبة عشاء في منزله على شرف ولي العهد. 9- عمران خان يصطحب ولي العهد إلى القصر الرئاسي على عربات تجرها الخيول. 10- الرئيس الباكستاني عارف علوي يمنح ولي العهد أعلى وسام في باكستان "نيشان باكستان". زيارة ولي العهد إلى باكستان ولي العهد في باكستان جولة الأمير محمد بن سلمان جولة ولي العهد زيارة ولي العهد إلى باكستان ولي العهد في باكستان جولة الأمير محمد بن سلمان جولة ولي العهد هكذا احتفت باكستان بضيفها الكبير.. 10 صور تلخصها ياسر نجدي الخليج 365 2019-02-18 على مدار يومين احتفت إسلام آباد بشدة بضيفها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر عدد من الأشكال والمظاهر الترحيبية التي صاحبتها زيارته الأولى التاريخية لباكستان. في هذا التقرير المصور.. تستعرض "الخليج 365" أبرز تلك المظاهر الترحيبية: 1- لافتات كبيرة ترحب بزيارة ولي العهد التاريخية في أكبر شوارع لاهور. 2- باكستان تعلن الاثنين عطلة رسمية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان. 3- مقاتلات باكستانية من طراز JF-17ترافق الطائرة الملكية فور دخولها الأجواء الباكستانية. 4- فور نزول سمو ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. 5- رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يستقبل ولي العهد بترحاب شديد. 6- أرضية قاعدة نور خان الجوية تُفرش بالسجاد الأحمر استقبالاً للضيف الكبير. 7- عمران خان يقود سيارته بنفسه مصطحباً ولي العهد. 8- رئيس الوزراء الباكستاني يقيم مأدبة عشاء في منزله على شرف ولي العهد. 9- عمران خان يصطحب ولي العهد إلى القصر الرئاسي على عربات تجرها الخيول. 10- الرئيس الباكستاني عارف علوي يمنح ولي العهد أعلى وسام في باكستان "نيشان باكستان". 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 07:57 PM اخر تعديل 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 08:16 PM عبر عدد من المظاهر الترحيبية عبر عدد من المظاهر الترحيبية على مدار يومين احتفت إسلام آباد بشدة بضيفها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر عدد من الأشكال والمظاهر الترحيبية التي صاحبتها زيارته الأولى التاريخية لباكستان. في هذا التقرير المصور.. تستعرض "الخليج 365" أبرز تلك المظاهر الترحيبية: 1- لافتات كبيرة ترحب بزيارة ولي العهد التاريخية في أكبر شوارع لاهور. 2- باكستان تعلن الاثنين عطلة رسمية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان. 3- مقاتلات باكستانية من طراز JF-17ترافق الطائرة الملكية فور دخولها الأجواء الباكستانية. 4- فور نزول سمو ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. 5- رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يستقبل ولي العهد بترحاب شديد. 6- أرضية قاعدة نور خان الجوية تُفرش بالسجاد الأحمر استقبالاً للضيف الكبير. 7- عمران خان يقود سيارته بنفسه مصطحباً ولي العهد. 8- رئيس الوزراء الباكستاني يقيم مأدبة عشاء في منزله على شرف ولي العهد. 9- عمران خان يصطحب ولي العهد إلى القصر الرئاسي على عربات تجرها الخيول. 10- الرئيس الباكستاني عارف علوي يمنح ولي العهد أعلى وسام في باكستان "نيشان باكستان". ، هكذا احتفت باكستان بضيفها الكبير.. 10 صور تلخصها ،

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