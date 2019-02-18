المالكي: السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لليمن منذ 2014

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014م، و أن التحالف يقدم جهودًا سياسيةً وإنسانيةً كبيرةً بجانب مكافحة الإرهاب في اليمن.

وقال المالكي -في مؤتمر صحفي بالرياض- إن الانقلاب وغياب الشرعية أدَّيَا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن، مشددًا على مواصلة جهوده العسكرية ضد الحوثيين والقاعدة على السواء، مؤكدًا عدم صحة وصول أسلحة أمريكية إلى ميليشيا الحوثي والقاعدة في اليمن.

وشدد على أن التحالف العربي يسعى سعيًا حثيثًا إلى القضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية، مشددًا على جهوده العسكرية المتواصلة ضد الحوثيين والقاعدة على السواء.

وعرض المالكي صورًا لأسلحة إيرانية مُصادَرة وأخرى تابعة للقاعدة في اليمن، كما عرض أسلحة إيرانية الصنع صُودرت من الميليشيات الحوثية.

كما أشار المتحدث باسم التحالف إلى مواصلة دعم العمليات البرية للجيش الوطني اليمني باتجاه مران.

وأضاف المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، كما يواصل دعم جهود التواصل لحل سياسي في اليمن، مشيرًا إلى تقديمه جهودًا سياسيةً وإنسانيةً، إضافة إلى مكافحة الإرهاب في اليمن.

وقال المالكي إنه صودرت أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن الحوثيين واصلوا خرق اتفاقية استوكهولم أكثر من 1400 مرة، كما أن الميليشيات تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية وزرع الألغام البرية والبحرية.