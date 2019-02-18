السعودية اليوم / أمطار مصحوبة بثلوج خفيفة على مركز البديعة



تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار مصحوبة بهطولات ثلجية خفيفة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز والقرى التابعة له.

جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:42ت م

0288



تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسهطلت مساء اليوم أمطار مصحوبة بهطولات ثلجية خفيفة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز والقرى التابعة له.جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:42ت م0288

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