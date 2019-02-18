

حفرالباطن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بمقر المحافظة اليوم , مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالمحافظة فضيلة الشيخ ماجد بن فرج الظفيري .

وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها فرع الوزارة في مجال العناية بالمساجد والجوامع والاهتمام بها ، داعياً الى تكثيف الجهود في تقديم الخدمات الدعوية ، تماشيا مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم ورعاية والاهتمام ببيوت الله.

// انتهى //

19:41ت م

0287



حفرالباطن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بمقر المحافظة اليوم , مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالمحافظة فضيلة الشيخ ماجد بن فرج الظفيري .وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها فرع الوزارة في مجال العناية بالمساجد والجوامع والاهتمام بها ، داعياً الى تكثيف الجهود في تقديم الخدمات الدعوية ، تماشيا مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم ورعاية والاهتمام ببيوت الله.// انتهى //19:41ت م0287

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل مدير ادارة المساجد والدعوة بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.