السعودية اليوم / مصلحة المطارات الليبية تؤكد فتح مطار سبها الدولي



طرابلس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أعلنت مصلحة المطارات الليبية اليوم فتح مطار سبها الدولي للحالات الإنسانية بعد التنسيق مع الطيران المدني.

وأكد مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام والتوثيق بالمصلحة أحمد الرطيل مواصلة أعمال الصيانة للمطار لفتحه بصفة رسمية أمام الحركة الجوية، لافتاً إلى أن خطوة افتتاح المطار تأتي بعد زيارة وفد مصلحة المطارات وعلى رأسهم رئيس المصلحة ضمن وفد الحكومة المؤقتة الذي زار مدينة سبها نهاية الأسبوع الماضي وبناءً على تقرير زيارة مطار سبها الدولي جنوب البلاد الذي تم تقديمه لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

// انتهى //

19:41ت م

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طرابلس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأعلنت مصلحة المطارات الليبية اليوم فتح مطار سبها الدولي للحالات الإنسانية بعد التنسيق مع الطيران المدني.وأكد مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام والتوثيق بالمصلحة أحمد الرطيل مواصلة أعمال الصيانة للمطار لفتحه بصفة رسمية أمام الحركة الجوية، لافتاً إلى أن خطوة افتتاح المطار تأتي بعد زيارة وفد مصلحة المطارات وعلى رأسهم رئيس المصلحة ضمن وفد الحكومة المؤقتة الذي زار مدينة سبها نهاية الأسبوع الماضي وبناءً على تقرير زيارة مطار سبها الدولي جنوب البلاد الذي تم تقديمه لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل.// انتهى //19:41ت م0286

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